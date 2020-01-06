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Українець Михайлюк набрав 14 очок у матчі проти колишнього клубу НБА

Українець Михайлюк набрав 14 очок у матчі проти колишнього клубу НБА

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Гравець збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк відіграв черговий вдалий матч в НБА, повідомляє УНН.

Михайлюк вийшов з лави запасних і відзначився феєрією влучань у другій половині зустрічі проти колишньої команди “Лос-Анджелес Лейкерс”, які є лідерами Західної конференції НБА.

Михайлюк провів на паркеті 32 хвилини, за які набрав 14 балів (0/1 двоочкових, 4/6 триочкових, 2/2 штрафних) — це другий кращий показник у команді. Також Святослав зібрав 1 підбирання, віддав 2 передачі, виконав 3 перехоплення при 4 втратах.

Зауважимо, що у підсумку “Детройт” поступився “Лейкерс” з рахунком 106:99.

Додамо, Михайлюк в останніх трьох матчах неодмінно набирає по 14 очок. До цього він повторив рекорд кар’єри, здобувши 15 очок.

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