Украинец Михайлюк набрал 14 очков в матче против бывшего клуба НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Игрок сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк сыграл очередной удачный матч в НБА, сообщает УНН.
Михайлюк вышел со скамейки запасных и отличился феерией попаданий во второй половине встречи против бывшей команды “Лос-Анджелес Лейкерс”, которые являются лидерами Западной конференции НБА.
Михайлюк провел на паркете 32 минуты, за которые набрал 14 баллов (0/1 двухочковых, 4/6 трехочковых, 2/2 штрафных) — это второй лучший показатель в команде. Также Святослав подобрал 1 подбор, отдал 2 передачи, выполнил 3 перехвата при 4 потерях.
Заметим, что в итоге “Детройт” уступил “Лейкерс” со счетом 106:99.
Добавим, Михайлюк в последних трех матчах непременно набирает по 14 очков. До этого он повторил рекорд карьеры, получив 15 очков.