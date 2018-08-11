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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українець Маліновський голом допоміг "Генку" перемогти у грі Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10139 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Бельгійський “Генк” півзахисника збірної Бельгії Руслана Маліновського здобув впевнену звитягу у домашній зустрічі третьої кваліфікаційної стадії Ліги Європи, повідомляє УНН.

Українець Маліновський голом допоміг "Генку" перемогти у грі Ліги Європи

У протистоянні із польським “Лехом” наприкінці тайму українець увірвався у штрафну, обіграв оборонця та залишив без шансів кіпера поляків. Після перерви бельгійці зуміли подвоїти перевагу — 2:0.

Відзначимо, що за поляків увесь поєдинок відіграв наш захисник Володимир Костевич і отримав жовту картку.

Зауважимо, що для Маліновського це вже четвертий гол поспіль в офіційних поєдинках.

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