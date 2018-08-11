Українець Маліновський голом допоміг "Генку" перемогти у грі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Бельгійський “Генк” півзахисника збірної Бельгії Руслана Маліновського здобув впевнену звитягу у домашній зустрічі третьої кваліфікаційної стадії Ліги Європи, повідомляє УНН.
У протистоянні із польським “Лехом” наприкінці тайму українець увірвався у штрафну, обіграв оборонця та залишив без шансів кіпера поляків. Після перерви бельгійці зуміли подвоїти перевагу — 2:0.
Відзначимо, що за поляків увесь поєдинок відіграв наш захисник Володимир Костевич і отримав жовту картку.
Зауважимо, що для Маліновського це вже четвертий гол поспіль в офіційних поєдинках.