Украинец Малиновский голом помог "Генку" победить в игре Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бельгийский “Генк” полузащитника сборной Бельгии Руслана Малиновского одержал уверенную победу в домашней встрече третьего квалификационной стадии Лиги Европы, сообщает УНН.
В противостоянии с польским “Лехом” в конце тайма украинец ворвался в штрафную, обыграл защитника и оставил без шансов кипера поляков. После перерыва бельгийцы сумели удвоить преимущество — 2:0.
Отметим, что поляков весь поединок отыграл наш защитник Владимир Костевич и получил желтую карточку.
Заметим, что для Малиновского это уже четвертый гол подряд в официальных поединках.