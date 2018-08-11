Украинец Малиновский голом помог "Генку" победить в игре Лиги Европы

В противостоянии с польским “Лехом” в конце тайма украинец ворвался в штрафную, обыграл защитника и оставил без шансов кипера поляков. После перерыва бельгийцы сумели удвоить преимущество — 2:0.

Отметим, что поляков весь поединок отыграл наш защитник Владимир Костевич и получил желтую карточку.

Заметим, что для Малиновского это уже четвертый гол подряд в официальных поединках.