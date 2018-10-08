Українець Лень став найрезультативнішим гравцем "Атланти" у матчі з "Оклахомою"

Саме український “бігмен” відкрив рахунок у баталії. Лень розіграв пік-ен-рол із Тауроном Прінсом та закінчив атаку з-під кільця. Також наш земляк набрав і наступні два очки “Атланти” — відзначився слем-данком. Проте заробив три швидкі фоли українець відправився на лаву запасних.

У другій чверті Лень забив з фолом, але відіграв лише хвилину після чого отримав четверте зауваження та був замінений (34:35). На старту другої половини новачок “Хокс” отримав 5-те персональне зауваження і був за крок до дострокового завершення гри, тому чека свого шансу до четвертої чверті в якій влаштував бомбардировку кільця суперника.

Загалом Лень за 15:36 хвилини набрав 18 балів (5/9 двоочкові, 1/1 триочкові, 5/9 штрафні), 3 підбирання, 1 передачу при 1 втраті, але його колектив зазнав поразки 94:113.

Додамо, що в складі “Хокс” більше Леня ніхто не набрав очок, а за переможців 22 бали до активу записав Пол Джордж, 20 Шрьодер.