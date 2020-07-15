Українець Іванчук візьме участь у турнірі "Легенди шахів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Український гросмейстер Василь Іванчук отримав запрошення задля виступу в онлайн-турнірі "Легенди шахів", інформує УНН з посиланням на "Chess24".
У супертурнірі для 10 шахістів, крім Іванчука, зіграють чемпіон світу Магнус Карлсен, Ліжень Дін, Ян Непомнящий, Аніш Гірі, Вішванатан Ананд, Володимир Крамник, Петро Свідлер, Борис Гельфанд і Петер Леко.
“Чому я хочу грати в турнірі з шахових легенд? Моя основна відповідь дуже проста. Я просто хочу грати в шахи проти захоплюючих ворогів, і я хочу насолоджуватися цим. У мене немає великого досвіду в онлайн-турнірах — до цього я грав максимум два дні в таких турнірах. Так що мені приємно, я майже новачок”, — підкреслив Іванчук.
Турнір стартуватиме з попереднього етапу в якому гравці змагатимуться протягом 9 днів. Кожна гра буде складатися з чотирьох партій. Далі четвірка кращих розіграє титул в півфінальних та фінальному матчі.
Призовий фонд змагань складе 150 тис. дол.
Зауважимо, що захід проходитиме з 21 липня по 5 серпня.