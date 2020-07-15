Украинец Иванчук примет участие в турнире "Легенды шахмат"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил приглашение для выступления в онлайн-турнире "Легенды шахмат", информирует УНН со ссылкой на "Chess24".
В супертурнире для 10 шахматистов, кроме Иванчука, сыграют чемпион мира Магнус Карлсен, Лижень Дин, Ян Непомнящий, Аниш Гири, Вишванатан Ананд, Владимир Крамник, Петр Свидлер, Борис Гельфанд и Петер Леко.
“Почему я хочу играть в турнире по шахматных легенд? Мой основной ответ очень прост. Я просто хочу играть в шахматы против захватывающих врагов, и я хочу наслаждаться этим. У меня нет большого опыта в онлайн-турнирах — до этого я играл максимум два дня в таких турнирах. Так что мне приятно, я почти новичок”, — подчеркнул Иванчук.
Турнир стартует с предварительного этапа в котором игроки будут соревноваться в течение 9 дней. Каждая игра будет состоять из четырех партий. Далее четверка лучших разыграет титул в полуфинальных и финальном матче.
Призовой фонд соревнований составит 150 тыс. долл.
Заметим, что мероприятие будет проходить с 21 июля по 5 августа.