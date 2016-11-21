Українець І.Радівілов тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У німецькому Котбусі завершилися змагання першого етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, за підсумками яких скарбничка збірної України поповнилася трьома нагородами, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
У вправах на кільцях та опорному стрибку не було рівних І.Радівілову, який здобув в цих програмах медалі найвищого ґатунку.
Окрім того, у вправах на брусах дружина І.Радівілова - Ангеліна Кисла, посіла третє місце.
Нагадаємо, що І.Радівілов ставав бронзовим призером Олімпійських ігор в Лондоні, а також був чемпіоном Європи у 2013 році в Москві у вправах на кільцях.
Як повідомляв УНН, українська гімнастка Х.Погранична здобула чотири "золота" на турнірі в Бельгії.