Украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В немецком Котбусе завершились соревнования первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, по итогам которых копилка сборной Украины пополнилась тремя наградами, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В упражнениях на кольцах и опорном прыжке не было равных И.Радивилову, который получил в этих программах медали высшей пробы.
Кроме того, в упражнениях на брусьях жена И.Радивилова - Ангелина Кислая, заняла третье место.
Напомним, что И.Радивилов становился бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, а также был чемпионом Европы в 2013 году в Москве в упражнениях на кольцах.
Как сообщал УНН, украинская гимнастка К.Погранична получила четыре "золота" на турнире в Бельгии.