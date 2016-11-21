Украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

В упражнениях на кольцах и опорном прыжке не было равных И.Радивилову, который получил в этих программах медали высшей пробы.

Кроме того, в упражнениях на брусьях жена И.Радивилова - Ангелина Кислая, заняла третье место.

Напомним, что И.Радивилов становился бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, а также был чемпионом Европы в 2013 году в Москве в упражнениях на кольцах.

Как сообщал УНН, украинская гимнастка К.Погранична получила четыре "золота" на турнире в Бельгии.