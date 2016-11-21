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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Киев • УНН

 • 9785 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В немецком Котбусе завершились соревнования первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, по итогам которых копилка сборной Украины пополнилась тремя наградами, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

В упражнениях на кольцах и опорном прыжке не было равных И.Радивилову, который получил в этих программах медали высшей пробы.
Кроме того, в упражнениях на брусьях жена И.Радивилова - Ангелина Кислая, заняла третье место.

Напомним, что И.Радивилов становился бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, а также был чемпионом Европы в 2013 году в Москве в упражнениях на кольцах.

Как сообщал УНН, украинская гимнастка К.Погранична получила четыре "золота" на турнире в Бельгии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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