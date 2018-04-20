Українець Близнюк провів результативні поєдинки на оглядинах клубів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишній захисник команди NCAA університету “Східного Вашингтону” Богдан Близнюк зіграв на престижному студентському турнірі “Portsmouth Invitational”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Близнюк зіграв у трьох поєдинках з чотирьох. У середньому наш співвітчизник набирав по 15,3 очка за матч, реалізовуючи 50 відсотків кидків. У першому матчі українець набрав 14 очок, 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення. У другому — 17, 4, 4, 2. А в третьому — 15, 6, 5, 2.
Примітно, що учасників турніру під час матчів переглядають представники всіх команд НБА. Минулого року сім його гравців було обрано на драфті.
Додамо також, “Portsmouth Invitational” — це спеціальні змагання, на які організатори запрошують найкращих випускників після завершення сезону в NCAA. Турнір пройшов уже 66-й раз.
Як повідомлялося раніше, Близнюк заявляв про бажання виступати за національну збірну України.