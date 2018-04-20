Украинец Близнюк провел результативные поединки на просмотре клубов НБА

Близнюк сыграл в трех поединках из четырех. В среднем наш соотечественник набирал по 15,3 очка за матч, реализуя 50 процентов бросков. В первом матче украинец набрал 14 очков, 3 подбора, 1 передачу, 2 перехвата. Во втором — 17, 4, 4, 2. А в третьем — 15, 6, 5, 2.

Примечательно, что участников турнира во время матчей просматривают представители всех команд НБА. В прошлом году семь его игроков были выбраны на драфте.

Добавим также, “Portsmouth Invitational” — это специальные соревнования, на которые организаторы приглашают лучших выпускников после завершения сезона в NCAA. Турнир прошел уже 66-й раз.

Как сообщалось ранее, Близнюк заявлял о желании выступать за национальную сборную Украины.