Украинец Близнюк провел результативные поединки на просмотре клубов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывший защитник команды NCAA университета “Восточного Вашингтона” Богдан Близнюк сыграл на престижном студенческом турнире “Portsmouth Invitational”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Близнюк сыграл в трех поединках из четырех. В среднем наш соотечественник набирал по 15,3 очка за матч, реализуя 50 процентов бросков. В первом матче украинец набрал 14 очков, 3 подбора, 1 передачу, 2 перехвата. Во втором — 17, 4, 4, 2. А в третьем — 15, 6, 5, 2.
Примечательно, что участников турнира во время матчей просматривают представители всех команд НБА. В прошлом году семь его игроков были выбраны на драфте.
Добавим также, “Portsmouth Invitational” — это специальные соревнования, на которые организаторы приглашают лучших выпускников после завершения сезона в NCAA. Турнир прошел уже 66-й раз.
Как сообщалось ранее, Близнюк заявлял о желании выступать за национальную сборную Украины.