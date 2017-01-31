Україна звернулася до Ради Європи з проханням відреагувати на загострення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба надіслав офіційні листи Комісару з прав людини та до головування Ради Європи з проханням відреагувати на ситуацію на Донбасі. Про це заявив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"2й крок: офіційні листи Генсеку, Комісару з прав людини та головуванню Ради Європи. Сьогодні день буде на телефоні з колегами щодо ситуації", - написав Д.Кулеба.
Д.Кулеба також повідомив, що напередодні "надіслав топ-посадовцям Ради Європи інформацію про ескалацію на Донбасі із закликом діяти".
Крім того, постійний представник України при Раді Європи зазначив, що завтра ситуація в Авдіївці буде розглянута на засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.
"Завтра 3й крок - загострення на фронті буде розглянуте на засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів", - додав Д.Кулеба.