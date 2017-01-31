Украина обратилась в Совет Европы с просьбой отреагировать на обострение ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба направил официальные письма Комиссару по правам человека и к председательству Совета Европы с просьбой отреагировать на ситуацию на Донбассе. Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"2й шаг: официальные письма генсеку, Комиссару по правам человека и председательству Совета Европы. Сегодня день будет на телефоне с коллегами относительно ситуации", - написал Д.Кулеба.
Д.Кулеба также сообщил, что накануне "направил топ-чиновникам Совета Европы информацию об эскалации на Донбассе с призывом действовать".
Кроме того, постоянный представитель Украины при Совете Европы отметил, что завтра ситуация в Авдеевке будет рассмотрена на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов.
"Завтра 3й шаг - обострение на фронте будет рассмотрено на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов", - добавил Д.Кулеба.