Україна звернулася до ООН, ЄС і НАТО через дії Росії у Чорному й Азовському морях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна звернулася до ООН, ЄС і НАТО через блокування Росією Чорного й Азовського морів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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"Ми одразу звернулися по лінії МЗС, поінформували про ці дії Російської Федерації генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав, і розпочали двосторонні консультації з Чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - сказав Кулеба.
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За словами міністра, Чорне море і безпека Чорного моря стосуються кожного з нас, тому тут відповіді. Зі слів дипломата, Україна підключила партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь.
"Сьогодні доречі генеральний секретар НАТО перебуває в Румунії, і з нашої ініціативи це питання – блокування Чорного та Азовського морів – буде предметом перговорів", - додав він.
Контекст
Напередодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.
Раніше стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.
Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.
Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.