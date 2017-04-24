Україна звернеться до Росії із запитом щодо виконання рішення суду ООН по Криму - О.Зеркаль

“Рішення суду повинно бути негайно виконано. І ми збираємося звертатися до Росії з дипломатичною нотою, із запитом про те, як саме і коли Росія буде виконувати це рішення,” — сказала вона.

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За її словами, також перед РФ буде ставитися питання зняття всіх обмежень на в’їзд керівників Меджлісу.

“Це рішення тягне за собою багато послідовних кроків, які ми також збираємося робити, щоб показати світу, як виконуються рішення, що робить Росія, щоб унеможливити формальне виконання рішення,” — зазначила О. Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

Як повідомляв УНН, представник кримської окупаційної влади Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові переглядатися не буде.