Украина обратится к России с запросом по исполнению решения суда ООН по Крыму - Е.Зеркаль

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101183 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115933 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104061 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106997 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103504 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украина обратится к России с запросом по исполнению решения суда ООН по Крыму - Е.Зеркаль

Украина обратится к России с запросом по исполнению решения суда ООН по Крыму - Е.Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. МИД Украины будет обращаться к России с дипломатической нотой, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму. Об этом в эфире телеканала ICTV заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

"Решение суда должно быть немедленно исполнено. И мы собираемся обращаться в Россию с дипломатической нотой, с запросом о том, как и когда Россия будет выполнять это решение ", - сказала она.

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По ее словам, также перед РФ будет ставиться вопрос снятия всех ограничений на въезд руководителей Меджлиса.

"Это решение влечет за собой много последовательных шагов, которые мы также собираемся делать, чтобы показать миру, как выполняются решения, что делает Россия, чтобы исключить формальное исполнение решения", - отметила А. Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.

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