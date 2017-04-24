Украина обратится к России с запросом по исполнению решения суда ООН по Крыму - Е.Зеркаль

"Решение суда должно быть немедленно исполнено. И мы собираемся обращаться в Россию с дипломатической нотой, с запросом о том, как и когда Россия будет выполнять это решение ", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент поручил МИД передать иск суда в Гааге против России

По ее словам, также перед РФ будет ставиться вопрос снятия всех ограничений на въезд руководителей Меджлиса.

"Это решение влечет за собой много последовательных шагов, которые мы также собираемся делать, чтобы показать миру, как выполняются решения, что делает Россия, чтобы исключить формальное исполнение решения", - отметила А. Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.