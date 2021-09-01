Україна зустрічає хасидів: понад 120 поліцейських чергують в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Понад 120 правоохоронців Київщини чергують в аеропорту "Бориспіль" під час прильоту паломників-хасидів в Україну для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила поліція Київської області, пише УНН.
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"Понад 120 правоохоронців Київщини... забезпечують публічну безпеку та порядок в аеропорту "Бориспіль" під час прильоту паломників-хасидів на територію України", - повідомили у поліції області.
"Поліція Київщини проводить комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав провели свято юдейського Нового року у безпеці", — наголосив заступник начальника поліції Київщини Максим Очеретяний.
Для гарантування публічної безпеки та порядку залучено низку служб, серед яких: поліцейські Бориспільського району, патрульна поліція, поліція особливого призначення, вибухотехніки та понад 50 представників Національної гвардії. Також присутня поліція діалогу для спілкування, взаємодії та, за необхідності, надання допомоги паломникам, які прибувають в Україну.
На території аеропорту "Бориспіль" працює Ситуаційний центр, який аналізує та систематизує інформацію, що надходить. Він також координує діяльність нарядів, залучених до забезпечення правопорядку під час заходів.
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Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.
Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.
Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.