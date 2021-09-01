Украина встречает хасидов: более 120 полицейских дежурят в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Более 120 правоохранителей Киевской области дежурят в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников-хасидов в Украину для празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
"Более 120 правоохранителей Киевской области... обеспечивают публичную безопасность и порядок в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников-хасидов на территорию Украины", - сообщили в полиции области.
"Полиция Киевской области проводит комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств провели праздник иудейского Нового года в безопасности", — отметил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяной.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечен ряд служб, среди которых: полицейские Бориспольского района, патрульная полиция, полиция особого назначения, взрывотехники и более 50 представителей Национальной гвардии. Также присутствует полиция диалога для общения, взаимодействия и, при необходимости, оказания помощи паломникам, прибывающим в Украину.
На территории аэропорта "Борисполь" работает Ситуационный центр, который анализирует и систематизирует поступающую информацию. Он также координирует деятельность нарядов, привлеченных к обеспечению правопорядка во время мероприятий.
Добавим
Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднование продлятся до вечера 8 сентября.
В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тысяч хасидов.
Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утвердил постановление с противоэпидемическими мерами во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.