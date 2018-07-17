Україна зменшила запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ майже на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 4,8%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 16 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 871,9 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 9 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 965,4 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 93,5 тисяч тонн або на 4,8%.
Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада дозволила виділити 1,4 мільярда гривень на погашення заборгованості із зарплат шахтарям та модернізацію обладнання. Парламентарі 261 голосом підтримали відповідний законопроект.