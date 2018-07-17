Украина уменьшила запасы угля на ТЭС и ТЭЦ почти на 5%

В частности, по состоянию на 16 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 871,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 9 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 965,4 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 93,5 тысяч тонн или на 4,8%.

Напомним, 13 июля Верховная Рада разрешила выделить 1,4 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам и модернизацию оборудования. Парламентарии 261 голосом поддержали соответствующий законопроект.