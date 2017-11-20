Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 16,59 млрд куб. м

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 29,05 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 18 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 28,85 млн куб. м, з Угорщини - 9,11 млн куб. м, з Польщі - 4,52 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 53%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.