Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 12,25 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 грудня зменшився до 12,254 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 36,38 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,69 млн куб. м, з Польщі - 3,87 млн куб. м, з Угорщини - 5,99 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 39%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.