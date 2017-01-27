Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 10,3 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 січня зменшився до 10,331 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 71,19 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,68 млн куб. м, з Польщі - 3,10 млн куб. м, з Угорщини - 2,85 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, через різке похолодання відбір газу з ПСГ збільшено на 42%.