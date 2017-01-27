Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 10,3 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января уменьшился до 10,331 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 71,19 млн куб. м газа.
При этом в данных за 25 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,68 млн куб. м, из Польши - 3,10 млн куб. м, из Венгрии - 2,85 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 33%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, и-за резкого похолодания отбор газа из ПХГ увеличен на 42%.