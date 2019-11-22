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Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 21,39 млрд куб. м

Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 21,39 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 листопада зменшився до 21,392 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 20 листопада з ПСГ України було відібрано 41,30 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 20 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,46 млн куб. м, з Угорщини - 2,48 млн куб. м, з Польщі - 2,38 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 69%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачку газу до ПСГ.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.

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