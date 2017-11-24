Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 16,45 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 листопада зменшився до 16,458 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 32,58 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 22 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,46 млн куб. м, з Угорщини - 13,70 млн куб. м, з Польщі - 4,60 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 53%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.