Україна зменшила транзит нафти до ЄС на 12,3%

Як зазначається, протягом січня-жовтня 2016 року обсяг транспортування нафти підприємствами магістральних нафтопроводів зменшився порівняно із аналогічним періодом 2015 року на 1 765,9 тис. тонн (або на 12,4%).

"При цьому транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) протранспортовано на 1 574,5 тис. тонн (або на 12,3%) менше порівняно із аналогічним показником 2015 року, для потреб України – менше на 191,4 тис. тонн (або на 14,0%)", - сказано у повідомленні.

За даними відомства, за 10 місяців 2016 року частка транзитного обсягу перекачки нафти в загальному обсязі нафтоперекачування становила 90,6%, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України відповідно – 9,4%.

При цьому, як повідомляє Міненерговугілля, за січень-жовтень 2016 року територією України, за оперативними даними, протранспортовано (транзитом) 65,3 млрд куб. м природного газу, що на 10,8 млрд куб. м, або на 19,7% більше, ніж за відповідний період 2015 року.

"У жовтні 2016 року на експорт передано 370,0 млн. кВт∙год електроенергії, що на 81,4 млн. кВт∙год, або на 28,2% більше, ніж за відповідний період 2015 року. Протягом січня-жовтня 2016 року експортовано 3 203,7 млн. кВт∙год електроенергії, що на 176,5 млн. кВт∙год, або на 5,8% більше відповідного показника 2015 року", - додали у відомстві.