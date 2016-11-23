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Украина уменьшила транзит нефти в ЕС на 12,3%

Киев • УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В течение января-октября 2016 года транзитом в Словакию, Венгрию, Чехию транспортировано на 1 574,5 тыс. тонн, или на 12,3% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

Украина уменьшила транзит нефти в ЕС на 12,3%

Как отмечается, в течение января-октября 2016 года объем транспортировки нефти предприятиями магистральных нефтепроводов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2015 году на 1 765,9 тыс. Тонн (или на 12,4%).

"При этом транзитом в страны Западной Европы (Словакии, Венгрии, Чехии) транспортировано на 1 574,5 тыс. тонн (или на 12,3%) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, для потребностей Украины - меньше на 191,4 тыс . тонн (или на 14,0%) ", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2016 года доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 90,6%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины соответственно - 9,4%.

При этом, как сообщает Минэнергоугля, за январь-октябрь 2016 года территорией Украины, по оперативным данным, транспортировано (транзитом) 65,3 млрд. куб. м природного газа, что на 10,8 млрд. куб. м, или на 19,7% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

"В октябре 2016 года на экспорт передано 370,0 млн. КВт ∙ ч электроэнергии, что на 81,4 млн. КВт. ч, или на 28,2% больше, чем за соответствующий период 2015 года. В течение января-октября 2016 года экспортировано 3 ,203 7 млрд. кВт ∙ ч электроэнергии, что на 176,5млн. кВт ∙ ч, или на 5,8% больше соответствующего показателя 2015 года ", - добавили в ведомстве.

 

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