Україна зменшила транзит газу на 23% через вибух в Австрії - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Транзит газу територією України зменшився на 23% до 200 млн куб. м на добу через вибух поблизу газоперекачувальної станції в Австрії. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
“Через учорашню надзвичайну ситуацію на Баумгартені в Австрії транзит газу територією України зменшився на 23% до 200 млн куб. м на добу. Україна своєчасно виконує заявки європейських країн-імпортерів та готова збільшити обсяги прокачки блакитного палива до Європи після надходження відповідної заявки”, — наголосив він.
Водночас, за його словами, не відбулося ніяких змін щодо постачання газу вітчизняним споживачам, які отримують на добу 137,2 млн куб. м блакитного палива.
Також радник міністра додав, що немає жодних змін щодо обсягів постачання газу із Європи в Україну, імпорт здійснюється на рівні 32,2 млн куб. м на добу.
Як повідомляв УНН, Україна буде змушена скоротити транзит газу до ЄС через вибух в Австрії.