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Україна зменшила транзит газу на 23% через вибух в Австрії - Міненерговугілля

Україна зменшила транзит газу на 23% через вибух в Австрії - Міненерговугілля

Київ • УНН

 • 16384 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Транзит газу територією України зменшився на 23% до 200 млн куб. м на добу через вибух поблизу газоперекачувальної станції в Австрії. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

“Через учорашню надзвичайну ситуацію на Баумгартені в Австрії транзит газу територією України зменшився на 23% до 200 млн куб. м на добу. Україна своєчасно виконує заявки європейських країн-імпортерів та готова збільшити обсяги прокачки блакитного палива до Європи після надходження відповідної заявки”, — наголосив він.

Водночас, за його словами, не відбулося ніяких змін щодо постачання газу вітчизняним споживачам, які отримують на добу 137,2 млн куб. м блакитного палива.

Також радник міністра додав, що немає жодних змін щодо обсягів постачання газу із Європи в Україну, імпорт здійснюється на рівні 32,2 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНН, Україна буде змушена скоротити транзит газу до ЄС через вибух в Австрії.

Українські Національні Новини

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