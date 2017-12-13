Украина уменьшила транзит газа на 23% из-за взрыва в Австрии - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Транзит газа по территории Украины уменьшился на 23% до 200 млн куб. м в сутки из-за взрыва вблизи газоперекачивающей станции в Австрии. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
“Из-за вчерашней чрезвычайной ситуации на Баумгартене в Австрии транзит газа по территории Украины уменьшился на 23% до 200 млн куб. м в сутки. Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки голубого топлива в Европу после поступления соответствующей заявки”, — подчеркнул он.
Однако, по его словам, не произошло никаких изменений по поставкам газа отечественным потребителям, которые получают в сутки 137,2 млн куб. м голубого топлива.
Также советник министра добавил, что нет никаких изменений по объемам поставок газа из Европы в Украину, импорт осуществляется на уровне 32,2 млн куб. м в сутки.
Как сообщал УНН, Украина будет вынуждена сократить транзит газа в ЕС из-за взрыва в Австрии.