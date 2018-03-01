Україна здійснить експортну поставку одного танку "Оплот" до США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Український завод імені Малишева здійснить експортну поставку в США одного танку “Оплот”, передає УНН з посиланням на агентство “Оборонно-промисловий кур’єр”.
“Як повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству „Оборонно-промисловий кур’єр“ представник українського збройного бізнесу, поставку буде здійснено через державну компанію — спецекспортера”, — йдеться в повідомленні.
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За словами співрозмовника агентства, для українського оборонно-промислового комплексу така поставка є перспективною, оскільки “йдеться про вивчення американською стороною українських технологій і ймовірного військово-технічного співробітництва з Україною”.
У січні завод імені Малишева повідомив, що завершує таїландський танковий контракт, а у 2017 році відвантажив для Таїланду чотири партії танків БМ “Оплот”, три з яких у кількості 17 одиниць вже отримані замовником. Остання партія з шести машин залишила підприємство 27 грудня 2017 року.
“Оплот” - сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Головний конструктор машини — Борисюк Михайло Дем'янович. Танк є докорінною модернізацією танка Т-84У та найновішим представником серії танків Т-84.