Украина осуществит экспортную поставку одного танка "Оплот" в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинский завод имени Малышева осуществит экспортную поставку в США одного танка “Оплот”, передает УНН со ссылкой на агентство “Оборонно-промышленный курьер”.
“Как сообщил в интервью информационному агентству „Оборонно-промышленный курьер“ представитель украинского оружейного бизнеса, поставку будет осуществлено через государственную компанию — спецэкспортера”, — говорится в сообщении.
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По словам собеседника агентства, для украинского оборонно-промышленного комплекса такая поставка является перспективной, поскольку “речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной”.
В январе завод имени Малышева сообщил, что завершает таиландский танковый контракт, а в 2017 году отгрузил для Таиланда четыре партии танков БМ “Оплот”, три из которых в количестве 17 единиц уже полученные заказчиком. Последняя партия из шести машин оставила предприятие 27 декабря 2017.
“Оплот” — современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Главный конструктор машины — Борисюк Михаил Демьянович. Танк является коренным модернизацией танка Т-84У и новейшим представителем серии танков Т-84.