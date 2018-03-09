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Україна покращила позиції у рейтингу УЄФА

Україна покращила позиції у рейтингу УЄФА

Київ • УНН

 • 16799 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. За підсумками тижневих поєдинків плей-оф в єврокубках Україна покращила очковий доробок в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Завдяки нічиїй "Динамо" з "Лаціо" в Лізі Європи скарбничка національної асоціації поповнилася ще на 0,2 бали.

Сезонний показник України тепер становить 8,000 бала. Загалом в "жовто-блакитних" 41,133 бали в рейтингу і восьмий рядок таблиці. Найближчий суперник Бельгія, яка вже залишилась без команд в єврокубках має 38,5 бали. Далі йде Туреччина – 35,8.
Відзначимо, що попереду України Португалія – 46,748, від якої продовжує боротьбу в євро кубках тільки "Спортінг".

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Зауважимо, що після реформи єврокубків 7, 8, і 9-та асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме — участь п’ятьох клубів: двох — у Лізі чемпіонів (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному) і трьох — у Лізі Європи (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному й один — у другому).

Додамо також, за підсумками циклу нижче восьмого місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формує представництво на сезон-2019/2020, Україна не опуститься.

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