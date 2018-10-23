Україна збільшила продаж своєї продукції до США майже на 32%

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна протягом січня-серпня поставила продукції на ринки Сполучених Штатів Америки на суму 726,7 млн доларів, що на 31,6% більше, ніж торік. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН.