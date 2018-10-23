Україна збільшила продаж своєї продукції до США майже на 32%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна протягом січня-серпня поставила продукції на ринки Сполучених Штатів Америки на суму 726,7 млн доларів, що на 31,6% більше, ніж торік. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН.
“За січень-серпень 2018 року тенденція продовжується — поставки української продукції на американський ринок збільшилися на 31,6% до 726,7 дол. млн”, — написав він.
Кубів уточнив, що у 2017 році товарообіг між Україною та США зріс у 1,6 рази і становив понад 3,3 млрд дол.
Перший віце-прем’єр також повідомив, що невдовзі відбудеться 8-ме засідання українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.
“Співпраця України та США має можливості розширюватися у напрямках інвестицій, інновацій, енергетики, інфраструктури, а також у приватизації в Україні та інших напрямках.
Про це і буду говорити у Вашингтоні як на засіданні Ради з торгівлі та інвестицій, так і під час двосторонніх зустрічей”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у І півріччі загальний товарообіг між Україною та США зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — на 14%.