Украина увеличила продажи своей продукции в США почти на 32%

"За январь-август 2018 года тенденция продолжается - поставки украинской продукции на американский рынок увеличились на 31,6% до 726,7 долл. млн", - написал он.

Кубив уточнил, что в 2017 году товарооборот между Украиной и США вырос в 1,6 раза и составил более 3,3 млрд долл.

Первый вице-премьер также сообщил, что вскоре состоится 8-е заседание украинского-американского совета по торговле и инвестициям.

"Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, а также в приватизации в Украине и других направлениях.

Об этом и буду говорить в Вашингтоне как на заседании Совета по торговле и инвестициям, так и во время двусторонних встреч", - добавил он.

Как сообщал УНН, в I полугодии общий товарооборот между Украиной и США вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 14%.