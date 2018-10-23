Украина увеличила продажи своей продукции в США почти на 32%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина в январе-августе поставила продукции на рынки Соединенных Штатов Америки на сумму 726,7 млн долларов, что на 31,6% больше, чем в прошлом году. Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.
"За январь-август 2018 года тенденция продолжается - поставки украинской продукции на американский рынок увеличились на 31,6% до 726,7 долл. млн", - написал он.
Кубив уточнил, что в 2017 году товарооборот между Украиной и США вырос в 1,6 раза и составил более 3,3 млрд долл.
Первый вице-премьер также сообщил, что вскоре состоится 8-е заседание украинского-американского совета по торговле и инвестициям.
"Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, а также в приватизации в Украине и других направлениях.
Об этом и буду говорить в Вашингтоне как на заседании Совета по торговле и инвестициям, так и во время двусторонних встреч", - добавил он.
Как сообщал УНН, в I полугодии общий товарооборот между Украиной и США вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 14%.