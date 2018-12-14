Україна збільшила поставки курятини до ЄС

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 28 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 7910 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 36699 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74446 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61186 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76109 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91869 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86973 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173365 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100354 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.3м/с
63%
Популярнi новини

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 11395 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 18133 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 6872 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 9752 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 16985 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 7908 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173365 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330446 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263695 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 36698 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16557 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21754 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27612 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48448 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україна збільшила поставки курятини до ЄС

Київ • УНН

 • 8656 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна рекордно збільшила поставки курятини у країни Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.

Україна збільшила поставки курятини до ЄС

За дев'ять місяців поточного року Україна експортувала 94,8 тис. тонн м'яса птиці до ЄС. Це - майже на 68% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Так, у січні-вересні 2018 року Україна продала європейцям курятини на 164 млн євро. У порівнянні з 2016 роком, поставки української курятини до країн ЄС зросли в 1,7 раза.

Головні конкуренти України у боротьбі за європейський ринок - Таїланд і Бразилія.

З початку року країни експортували 224 тис. тонн і 598 тис. тонн м'яса птиці відповідно.

Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 14,1%, бразильської - впало на 29,4%. У грошовому вираженні експорт м'яса птиці Таїландом до ЄС сягнув 723 млн євро, Бразилією - 455 млн євро.

Нагадаємо, сьогодні Україна - один з головних постачальників курятини у світі. Причому, тільки за останній рік країні вдалося значно поліпшити свої позиції і піднятися на 6-е місце у глобальному рейтингу.

Але і це ще не межа, каже головний виробник і постачальник української курятини за кордон - очільник компанії "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк.

Нарощуючи потужності, зокрема на Вінницькій птахофабриці, що стала вже найбільшим птахокомплексом у світі, у МХП очікують максимального наближення до рівня виробництва світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62