Україна збільшила поставки курятини до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна рекордно збільшила поставки курятини у країни Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.
За дев'ять місяців поточного року Україна експортувала 94,8 тис. тонн м'яса птиці до ЄС. Це - майже на 68% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Так, у січні-вересні 2018 року Україна продала європейцям курятини на 164 млн євро. У порівнянні з 2016 роком, поставки української курятини до країн ЄС зросли в 1,7 раза.
Головні конкуренти України у боротьбі за європейський ринок - Таїланд і Бразилія.
З початку року країни експортували 224 тис. тонн і 598 тис. тонн м'яса птиці відповідно.
Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 14,1%, бразильської - впало на 29,4%. У грошовому вираженні експорт м'яса птиці Таїландом до ЄС сягнув 723 млн євро, Бразилією - 455 млн євро.
Нагадаємо, сьогодні Україна - один з головних постачальників курятини у світі. Причому, тільки за останній рік країні вдалося значно поліпшити свої позиції і піднятися на 6-е місце у глобальному рейтингу.
Але і це ще не межа, каже головний виробник і постачальник української курятини за кордон - очільник компанії "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк.
Нарощуючи потужності, зокрема на Вінницькій птахофабриці, що стала вже найбільшим птахокомплексом у світі, у МХП очікують максимального наближення до рівня виробництва світових гігантів Brasil Foods і Tyson.
Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.