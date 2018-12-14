Украина увеличила поставки курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина рекордно нарастила поставки курятины в страны Евросоюза. Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии, передает УНН.
За девять месяцев текущего года Украина экспортировала 94,8 тыс. тонн мяса птицы в ЕС. Это - почти на 68% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Так, в январе-сентябре 2018 года Украина продала европейцам курятины на 164 млн евро. В сравнении с 2016 годом, поставки украинской курятины в страны ЕС выросли в 1,7 раза.
Главные конкуренты Украины в борьбе за европейский рынок - Таиланд и Бразилия.
С начала года страны экспортировали 224 тыс. тонн и 598 тыс. тонн мяса птицы соответственно.
Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 14,1%, бразильской - упал на 29,4%. В денежном выражении экспорт мяса птицы Таиландом в ЕС составил 723 млн евро, Бразилией - 455 млн евро.
Напомним, сегодня Украина - один из главных поставщиков курятины в мире. Причем, только за последний год стране удалось значительно улучшить свои позиции и подняться на 6-е место в глобальном рейтинге.
Но и это еще не предел, говорит главный производитель и поставщик украинской курятины за рубеж — глава компании “Мироновский хлебопродукт” Юрий Косюк.
Наращивая мощности, в частности на Винницкой птицефабрике, ставшей уже крупнейшим птицекомплексом в мире, в МХП ожидают максимального приближения к уровню производства мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.
Справка УНН: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.