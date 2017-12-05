Україна збільшила експорт продукції добувної та переробної промисловості

Повідомляється, що оборот добувної та переробної промисловості за межі країни зріс на 24,9%.

При цьому у добувній промисловості і розробленні кар’єрів спостерігається зростання обороту на 24,2% (на 6,9% - за межі країни), а у переробній промисловості – на 22,9% (на 27,1% - за межі країни).

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року експорт українських послуг склав 7,8 млрд доларів.