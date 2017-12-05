Україна збільшила експорт продукції добувної та переробної промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У жовтні 2017 року обсяг реалізованої продукції добувної та переробної промисловості (оборот) зріс на 23,1%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Повідомляється, що оборот добувної та переробної промисловості за межі країни зріс на 24,9%.
При цьому у добувній промисловості і розробленні кар’єрів спостерігається зростання обороту на 24,2% (на 6,9% - за межі країни), а у переробній промисловості – на 22,9% (на 27,1% - за межі країни).
Нагадаємо, за 9 місяців поточного року експорт українських послуг склав 7,8 млрд доларів.