Украина увеличила экспорт продукции добывающей и перерабатывающей промышленности

Сообщается, что оборот добывающей и перерабатывающей промышленности за пределы страны вырос на 24,9%.

При этом в добывающей промышленности и разработке карьеров наблюдается рост оборота на 24,2% (на 6,9% - за пределы страны), а в перерабатывающей промышленности - на 22,9% (на 27,1% - за пределы страны ).

Напомним, за 9 месяцев текущего года экспорт украинских услуг составил 7,8 млрд долларов.