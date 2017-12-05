Украина увеличила экспорт продукции добывающей и перерабатывающей промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В октябре 2017 объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) вырос на 23,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Сообщается, что оборот добывающей и перерабатывающей промышленности за пределы страны вырос на 24,9%.
При этом в добывающей промышленности и разработке карьеров наблюдается рост оборота на 24,2% (на 6,9% - за пределы страны), а в перерабатывающей промышленности - на 22,9% (на 27,1% - за пределы страны ).
Напомним, за 9 месяцев текущего года экспорт украинских услуг составил 7,8 млрд долларов.