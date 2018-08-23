Україна збільшила експорт м'яса птиці в ЄС на 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом першого півріччя 2018 року Україна збільшила експорт м'яса птиці в Європейський Союз на 80% - до 62 тис. тонн. Про це заявили в консалтинговій агенції Pro Consulting, посилаючись на дані звіту Європейської Комісії з експорту та імпорту м'яса птиці, передає УНН.
“Україна посіла третє місце серед постачальників цієї продукції”, — підкреслили в агентстві.
Разом з цим, українські підприємці не збираються зупинятися на рекордних показниках — виробництво і експорт курятини зростатиме, впевнені аналітики.
“Завдяки розширенню географії експортних поставок, відкриття ринку Близького Сходу, Україна залишатиметься в лідерах галузі. У 2017 році основними покупцями української птиці були Нідерланди (на 78,07 млн дол.), Єгипет (на 65,24 млн дол.) І Ірак (на 42,67 млн дол.)”, — розповів аналітик компанії Роман Палій.
Ситуація на внутрішньому ринку курятини має якусь особливість. Незважаючи на стабільне зростання цін на м’ясо птиці в останні роки, курка все одно залишається найдоступнішим видом м’яса в Україні.
“Більш дешева курятина конкурує зі свининою і яловичиною, які перебувають в більш високому ціновому сегменті”, — підкреслили експерти.
Очікується, що в 2018-2019 році виробництво м’яса курки в Україні виросте на 5-7%. Цьому посприяє зниження темпу інфляції та збільшення купівельної спроможності українців, прогнозують аналітики.
Раніше УНН повідомляв, що право ввозити в ЄС м’ясо птиці мають тільки 7 виробників: дві птахофабрики “МХП” (Наша Ряба), “УПГ Малинівка”, “УПГ-Інвест”, “Птахофабрика Снятинська Нова”, “Птахокомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.
Дозвіл на поставку м’ясних виробів в ЄС мають завод “Легко”, який входить в структуру “МХП” і “Торговий дім Левада”. Постачати м’ясні напівфабрикати європейцям дозволено тільки заводу “Легко” (МХП).