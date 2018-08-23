Украина увеличила экспорт мяса птицы в ЕС на 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение первого полугодия 2018 года Украина увеличила экспорт мяса птицы в Европейский Союз на 80% - до 62 тыс. тонн. Об этом заявили в консалтинговом агентстве Pro Consulting, ссылаясь на данные отчета Европейской Комиссии по экспорту и импорту мяса птицы, передает УНН.
"Украина заняла третье место среди поставщиков данной продукции", - подчеркнули в агентстве.
Вместе с этим, украинские предприниматели не собираются останавливаться на рекордных показателях - производство и экспорт курятины будет расти, уверены аналитики.
"Благодаря расширению географии экспортных поставок, открытию рынка Ближнего Востока, Украина будет оставаться в лидерах отрасли. В 2017 году основными покупателями украинской птицы были Нидерланды (на 78,07 млн дол.), Египет (на 65,24 млн дол.) и Ирак (на 42,67 млн дол.)", - рассказал аналитик компании Роман Палий.
Ситуация на внутреннем рынке курятины имеет некую особенность. Несмотря на стабильный рост цен на мясо птицы в последние годы, курица все равно остается самым доступным видом мяса в Украине.
"Более дешевая курятина конкурирует со свининой и говядиной, которые находятся в более высоком ценовом сегменте", - подчеркнули эксперты.
Ожидается, что в 2018-2019 году производство мяса курицы в Украине вырастет на 5-7%. Этому поспособствует снижение темпа инфляции и увеличение покупательной способности украинцев, прогнозируют аналитики.
Ранее УНН сообщал, что право завозить в ЕС мясо птицы имеют только 7 производителей: две птицефабрики “МХП” (Наша Ряба), “УПГ Малиновка”, “УПГ-Инвест”, “Птицефабрика Снятинська Нова”, “Птицекомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.
Разрешение на поставку мясных изделий в ЕС имеют завод “Легко”, который входит в структуру “МХП” и “Торговый дом Левада”. Поставлять мясные полуфабрикаты европейцам разрешено только заводу “Легко” (МХП).