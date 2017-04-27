Україна збільшила експорт агропродукції у січні-березні до 4,6 млрд дол. – Інститут агроекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна протягом січня-березня 2017 року збільшила експорт агропродовольчої продукції майже на 40% у грошовому вираженні – до 4,6 млрд дол. США, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Інституту аграрної економіки.
У прес-службі Інституту поінформували, що найбільше української агропродукції закупили країни Азії. Зокрема, за січень-березень 2017 року азійські країни закупили українського продовольства на 2,0 млрд дол. США. “Частка Азії за цей період склала 43,5% від загального експорту аграрної продукції”, — уточнили в Інституті.
“Понад чверть вітчизняного експорту сільгосппродукції — 28,3% — припадає на країни Європейського Союзу. За січень-березень 2017 року вони закупили українського продовольства на 1,3 млрд дол. США”, — зазначили у прес-службі.
При цьому, повідомили в Інституті, обсяги експорту до країн Африки склали 0,8 млрд дол. США — 17,4% від загального експорту аграрної продукції.
“За результатами І кварталу 2017 року рейтинг країн — імпортерів вітчизняної агропродукції очолила Індія, яка закупила українського продовольства на 683 млн дол. США. На другому місці — Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції на 455 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, поінформували у прес-службі, значну виручку українські експортери отримали також з Іспанії (297 млн дол. США), Ірану (255 млн дол. США), Італії (228 млн дол. США), Туреччини та Нідерландів (по 226 млн дол. США).
Як повідомляв УНН, Україна у січні-березні збільшила експорт яблук, груш та айви на 80%.