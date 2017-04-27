Украина увеличила экспорт агропродукции в январе-марте в 4,6 млрд долл. - Институт агроэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина в январе-марте 2017 увеличила экспорт агропродовольственной продукции почти на 40% в денежном выражении - до 4,6 млрд долл. США, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики.
В пресс-службе Института сообщили, что больше украинской агропродукции закупили страны Азии. В частности, за январь-март 2017 азиатские страны закупили украинского продовольствия на 2,0 млрд долл. США. "Доля Азии за этот период составила 43,5% от общего экспорта аграрной продукции", - уточнили в Институте.
"Более четверти отечественного экспорта сельхозпродукции - 28,3% - приходится на страны Европейского Союза. За январь-март 2017 они закупили украинского продовольствия в 1,3 млрд долл. США", - отметили в пресс-службе.
При этом, сообщили в Институте, объемы экспорта в страны Африки составили 0,8 млрд долл. США - 17,4% от общего экспорта аграрной продукции.
"По результатам I квартала 2017 рейтинг стран - импортеров отечественной агропродукции возглавила Индия, которая закупила украинского продовольствия на 683 млн долл. США. На втором месте - Египет, импортировал из Украины сельхозпродукции на 455 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в пресс-службе, значительную выручку украинские экспортеры получили также из Испании (297 млн долл. США), Ирана (255 млн долл. США), Италии (228 млн долл. США), Турции и Нидерландов (по 226 млн долл. США).
Как сообщал УНН, Украина в январе-марте увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80% .