Україна завоювала ще дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дві бронзові нагороди здобули українські дівчата в останній день на чемпіонаті світу з боротьби із трьох видів, інформує УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Автором бронзової нагороди стала Оксана Лівач. В першій сутичці вона впевнено здолала канадську борчиню Джесіку МакДональд, чотириразову чемпіонку Панамериканського чемпіонату, володарку “золота” та двох бронзових нагород чемпіонату світу. Наступною поступилась спортсменці з Казахстану — Валентині Брік. В чвертьфіналі українка перемогла монгольську борчиню, що є володаркою “срібла” та “бронзи” чемпіонату Азії.

Але в півфіналі Лівач поступилась чемпіонці світу серед дорослих та юніорів, чемпіонці Азії Ю Сусакі. Проте в бронзовому фіналі Оксана виклалась на повну, хоча простою суперницю назвати складно — Ріту Ріту з Індії — двічі чемпіонка чемпіонату Співдружності та срібна призерка чемпіонату світу U23 та святкувала перемогу.

Юлія Остапчук на шляху до бронзового фіналу здолала німецьку борчиню Луїзу Немеш, потім дворазову чемпіонку Європи та володарку двох бронзових нагород чемпіонату світу Йохану Матссон зі Швеції. Проте в півфіналі лише одного балу не вистачило для перемоги над японкою Юкако Кавай. У боротьбі за “бронзу” була повержена господиня килима Маріана Састін — чемпіонка світу та Європейських Ігор, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу.

Нагадаємо, що раніше Алла Черкасова принесла Україні золоту медаль ЧС.

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