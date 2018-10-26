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Украина завоевала еще две медали на чемпионате мира по борьбе

Украина завоевала еще две медали на чемпионате мира по борьбе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Две бронзовые награды завоевали украинские девушки в последний день на чемпионате мира по борьбе из трех видов, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Автором бронзовой награды стала Оксана Ливач. В первой схватке она уверенно одолела канадскую борчиху Джессику МакДональд, четырехкратную чемпионку Панамериканского чемпионата, обладательницу “золота” и двух бронзовых наград чемпионата мира. Следующей уступила спортсменке из Казахстана — Валентине Брик. В четвертьфинале украинка победила монгольскую борчиху, которая является обладательницей “серебра” и “бронзы” чемпионата Азии.

Но в полуфинале Ливач уступила чемпионке мира среди взрослых и юниоров, чемпионке Азии Ю Сусаки. Однако в бронзовом финале Оксана выложилась на полную, хотя простой соперницу назвать сложно — Риту Риту из Индии — дважды чемпионка чемпионата Содружества и серебряный призер чемпионата мира U23 и праздновала победу.

Юлия Остапчук на пути к бронзовому финалу одолела немецкую борчиху Луизу Немеш, затем двукратную чемпионку Европы и обладательницу двух бронзовых наград чемпионата мира Йохану Матссон из Швеции. Однако в полуфинале лишь одного балла не хватило для победы над японкой Юкако Кавай. В борьбе за “бронзу” была повержена хозяйка ковра Марианна Састин — чемпионка мира и Европейских Игр, многократный призер чемпионатов Европы и мира.

Напомним, что ранее Алла Черкасова принесла Украине золотую медаль ЧМ.

Украинские Национальные Новости

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