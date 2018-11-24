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Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з жіночого боксу

Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з жіночого боксу

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Нью-Делі пройшов перший поєдинок чемпіонату світу з боксу серед жінок за участю лідера української команди у вазі до 48 кг – Ганни Охоти, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

За результатом проведеного поєдинку, Охота здобула срібну нагороду світової першості. У вирішальному поєдинку українка одноголосним рішенням суддів поступилася тепер вже шестиразовій чемпіонці світу з Індії – Марі Ком.

Таким чином Охота стала віце-чемпіонкою світу у найлегшій вазі.

Зауважимо, що за золоту нагороду поведе боротьбу інша українка Марія Бова.

Як повідомляв УНН, Україна завоювала чотири медалі на жіночому ЧЄ з боксу.

Українські Національні Новини

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