Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з жіночого боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Нью-Делі пройшов перший поєдинок чемпіонату світу з боксу серед жінок за участю лідера української команди у вазі до 48 кг – Ганни Охоти, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
За результатом проведеного поєдинку, Охота здобула срібну нагороду світової першості. У вирішальному поєдинку українка одноголосним рішенням суддів поступилася тепер вже шестиразовій чемпіонці світу з Індії – Марі Ком.
Таким чином Охота стала віце-чемпіонкою світу у найлегшій вазі.
Зауважимо, що за золоту нагороду поведе боротьбу інша українка Марія Бова.
Як повідомляв УНН, Україна завоювала чотири медалі на жіночому ЧЄ з боксу.