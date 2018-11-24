Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по женскому боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Нью-Дели прошел первый поединок чемпионата мира по боксу среди женщин с участием лидера украинской команды в весе до 48 кг - Анны Охоты, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
По результатам проведенного поединка, Охота получила серебряную награду мирового первенства. В решающем поединке украинка единогласным решением судей уступила теперь уже шестикратной чемпионке мира из Индии - Мари Ком.
Таким образом Охота стала вице-чемпионкой мира в легчайшем весе.
Отметим, что за золотую награду поведет борьбу другая украинка Мария Бова.
Как сообщал УНН, Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу.