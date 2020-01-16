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Україна зацікавлена в отриманні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Цього тижня заступниця міністра оборони України Аліна Фролова взяла участь у роботі Комісії Україна-НАТО під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де проінформувала представників держав-членів Альянсу про зацікавленість отримання Україною статусу партнера з розширеними можливостями. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Україна зацікавлена в отриманні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями

“Україна зацікавлена в отриманні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями”, — сказала Фролова.

У Міноборони зазначають, що, зі слів заступниці Міністра оборони “увагу союзників було привернуто до зацікавленості отримання Україною статусу партнера з розширеними можливостями (Enhanced Oportunity Partnership — EOP), що сприятиме досягненню більш високого рівня сумісності підрозділів Збройних Сил України з НАТО”.

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Крім того, українська сторона поінформувала послів держав-членів НАТО про розвиток безпекової ситуації в Україні та у Чорноморсько-Азовському регіоні, результати роботи міністерств протягом 2019 року та визначені пріоритети їх діяльності на 2020 рік.

Сторони також узгодили модальності проведення у жовтні поточного року в Україні спільного навчання Україна-НАТО із захисту критичної інфраструктури в Чорному морі “Непорушна стійкість — 2020” (“Coherent Resilience — 2020”).

Як повідомляв УНН, напередодні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах підписали документ про проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Непорушна стійкість — 2020” (Coherent Resilience 2020), які відбудуться у жовтні 2020 року в Одесі. 

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