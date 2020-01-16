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Украина заинтересована в получении статуса партнера НАТО с расширенными возможностями

Киев • УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. На этой неделе заместитель министра обороны Украины Алина Фролова приняла участие в работе Комиссии Украина-НАТО под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где проинформировала представителей государств-членов о заинтересованности получения Украиной статуса партнера с расширенными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Украина заинтересована в получении статуса партнера НАТО с расширенными возможностями

"Украина заинтересована в получении статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", - сказала Фролова.

В Минобороны отмечают, что, по словам заместителя министра обороны "внимание союзников было привлечено к заинтересованности получения Украиной статуса партнера с расширенными возможностями (Enhanced Oportunity Partnership - EOP), что будет способствовать достижению более высокого уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил Украины с НАТО".

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Кроме того, украинская сторона проинформировала послов государств-членов НАТО о развитии ситуации безопасности в Украине и в Черноморско-Азовском регионе, результаты работы министерств в течение 2019 года и определены приоритеты их деятельности на 2020 год.

Стороны также согласовали модальности проведения в октябре текущего года в Украине совместного учения Украина-НАТО по защите критической инфраструктуры в Черном море "Нерушимая устойчивость - 2020" ("Coherent Resilience - 2020").

Как сообщал УНН, накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали документ о проведении совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.

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