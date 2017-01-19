Україна зацікавлена в експорті агропродукції до Індії — Т.Кутовий

“Ми зацікавлені у найскорішому узгодженні та підписанні міжвідомчої Угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між нашими країнами”, — зазначив Т. Кутовий.

Т.Кутовий також зазначив, що важливий інтерес для України та Індії може становити спільна діяльність у тваринництві та рослинництві. Всі ці напрями визначені у проекті міжвідомчої Угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства та добробуту фермерів Республіки Індія.

“Підписання цього двостороннього документу надасть новий імпульс для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між Україною та Індією в галузі сільського господарства”, — додав Т. Кутовий.