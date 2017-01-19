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Україна зацікавлена в експорті агропродукції до Індії — Т.Кутовий

Україна зацікавлена в експорті агропродукції до Індії — Т.Кутовий

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Україна зацікавлена у розширенні експорту української продукції харчової промисловості до Республіки Індія і Мінагрополітики наразі опрацьовує можливі шляхи спрощення доступу продукції АПК на ринок Індії. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі з міністром сільського господарства та добробуту фермерів Республіки Індія Радха Мохан Сінгхом у Берліні, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Ми зацікавлені у найскорішому узгодженні та підписанні міжвідомчої Угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між нашими країнами”, — зазначив Т. Кутовий.

Т.Кутовий також зазначив, що важливий інтерес для України та Індії може становити спільна діяльність у тваринництві та рослинництві. Всі ці напрями визначені у проекті міжвідомчої Угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства та добробуту фермерів Республіки Індія.

“Підписання цього двостороннього документу надасть новий імпульс для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між Україною та Індією в галузі сільського господарства”, — додав Т. Кутовий.

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